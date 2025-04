Bologna, attesa riesame parlano avvocati Dassilva

"Oggi ritorniamo da un annullamento con rinvio e il tema di oggi è, l'eventuale scarcerazione o la conferma della misura in danno di Luis da Silva. Qualora ci fossero altri aspetti da attenzionare, lo faremo quando li attenzioneremo. Ci sono tantissimi elementi, abbiamo già fatto quattro incidenti probatori, il materiale a disposizione delle parti è tanto, abbiamo proposto delle istanze perché ritenevamo che vi fosse il materiale idoneo per poter decidere. E quindi pensiamo che al momento il materiale probatorio sia sufficiente per arrivare a una decisione, in un senso o nell'altro". "Luis ha reso una breve dichiarazione all'esito dell'udienza, si è dichiarato innocente e ha chiarito che è venuto in Italia per cercar fortuna e non certo per creare guai o problemi". .