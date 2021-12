Bologna, boom di prenotazioni per tampone rapido

"Questa è la nostra agenda. Tutto quello che noi vediamo, è prenotazione per tamponi, tutto il giorno, noi li facciamo in continuazione." Le caselle sul monitor sono tutte piene, su ognuna, le combinazioni di orario e nome. La lista di chi vuole effettuare un tampone rapido è lunga. "Le prenotazioni sono piene fin verso la fine di aprile. Adesso, sotto le feste, veramente è esplosa la richiesta, perché ha tutto questo, che è il mondo normale del lavoro, delle persone che hanno scelto di non vaccinarsi, si aggiungono quelli che devono andare a casa, quelli che vanno a trovare i nonni, i ragazzi che vogliono uscire la sera e quindi, una richiesta aumentata in maniera esponenziale." Arrivano in anticipo, qualcuno anche di mezz'ora, per non perdere il proprio posto. Questa la fila davanti alla farmacia di Calderara di Reno, a Bologna. Fa freddo, ma nessuno si lamenta, ciò che conta è riuscire a fare il test antigenico, un'impresa nel periodo delle feste. Senza una prenotazione fatta per tempo, occorre un po' di fortuna. "Io ho avuto la fortuna di trovare una disdetta e quindi, in automatico, sono riuscito a rientrarci dentro." Dal piccolo centro, alla grande città, stesse scene. Questa è l'attesa per chi deve fare il tampone nella farmacia di Piazza Maggiore a Bologna. In Emilia Romagna si fanno, secondo Federfarma, oltre ai 50mila test rapidi al giorno. Molte farmacie hanno finito le scorte di quelli fai da te. "Non farti indietro e non arricciare il naso, ok?" "Mia figlia, 10 anni, ci sono stati casi all'interno dell'istituto e abbiamo deciso di testarla, in vista anche delle vacanze natalizie. Sicuramente ai nonni così gli diamo un po' di sicurezza in più." "Attendiamo un quarto d'ora per l'esito." "Ho un po' di febbre, quindi, per stare tranquilla, preferisco fare il tampone prima di vedere i miei parenti, nonostante il vaccino." "Signora Franca, questo è il suo certificato. Grazie e Buon Natale. Chi deve fare il tampone adesso?".