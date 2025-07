Bologna, Cavallari evaso si indaga sulle complicità

durante un permesso per laurearsi, e catturato in Spagna, vicino a Barcellona due settimane dopo. Mentre si verificano i possibili ruoli avuti da altri detenuti nell'organizzazione della fuga, si valutano anche le posizioni di parenti e amici del 26 enne. Il tribunale di sorveglianza aveva assegnato alla madre di Cavallari il compito di vigilare. La donna aveva in custodia il figlio, al suo rientro in prigione, ma avrebbe dichiarato di averlo perso di vista dopo il pranzo, quando Cavallari si sarebbe allontanato in auto con un amico. Ed è sui parenti più stretti che si concentra l'attenzione degli investigatori, i contanti, il cellulare, i documenti falsi, una carta di credito intestata a una donna. Chi lo ha favorito rischia l'accusa di complicità in evasione. Cavallari è tra i responsabili della morte di cinque minorenni e una mamma 39 anni. Nella discoteca di Corinaldo ad Ancona, l'otto dicembre del 2018, faceva parte della banda che spruzzò spray urticante per scatenare il caos in un tentativo di rapina. La calca del fuggi fuggi e poi il cedimento di una balaustra portarono alla tragedia. Per lui una condanna a 11 anni e 10 mesi, ora si attende la sua estradizione, prevista entro poche settimane. Sky TG 24. .