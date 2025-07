Bologna, Cavallari in fuga forse all'estero

La foto segnaletica più recente diffusa per raccogliere segnalazioni, ma ancora non si trova Andrea Cavallari. Lo cercano anche all'estero. Potrebbe essere fuggito verso l'Est Europa, è una delle piste seguite su quella che sembra essere sempre più una fuga preparata con cura. All'indagine per evasione, condotta dal nucleo investigativo della polizia penitenziaria, la Procura di Bologna ha affiancato un fascicolo per favoreggiamento, ancora senza indagati. Si verificano innanzitutto i rapporti che Cavallari può avere intrattenuto in carcere con altri detenuti e con parenti e amici all'esterno. Complici che potrebbero averlo aiutato o lo stiano supportando. Il 26enne, tra i responsabili della strage di Corinaldo, stava scontando nel carcere di Bologna una pena a 11 anni. Giovedì mattina, alle 7:30, era uscito in permesso per laurearsi senza più fare ritorno. Dopo la cerimonia all'Università del capoluogo emiliano, il pranzo al ristorante con alcuni familiari. Si cercano riscontri alle loro dichiarazioni anche attraverso le immagini di videosorveglianza della zona universitaria. Cavallari, è il racconto dei parenti, si sarebbe allontanato in auto con un amico per raggiungere la fidanzata. Rintracciata, la giovane però ha dichiarato agli investigatori che non avrebbe avuto contatti con Cavallari da alcuni anni. .