Bologna, controlli super green pass e mascherine

Babbo Natale ha naso e bocca coperti. In questi tempi complicati anche lui dà il buon esempio. A Bologna fino al 9 gennaio le mascherine sono obbligatorie all'aperto in centro storico per chi ha più di 6 anni. L'ordinanza del Sindaco, i controlli della Polizia Municipale. Sanzioni da 400 a 1.000 euro. "Preferirei non metterla, ma diciamo che così ... una distanza ravvicinata appunto per i problemi che ci sono di contagi, vale la pena dai. Un piccolo sforzo per la salute di tutti." Controlli rafforzati nei giorni festivi, la corsa agli acquisti, i locali affollati, la verifica del Super Green Passai tavoli all'interno di questo bar. "Salve, buongiorno. Posso chiedere il Green Pass per piacere?" "Questi controlli della Polizia Municipale sono utili anche per far rispettare l'obbligo del Green Pass." "Certo che si, sono utilissimi. Soprattutto per la sicurezza anche comunque delle persone e di noi che lavoriamo." "C'è qualcuno che chiede di entrare di sedersi senza Green Pass?" "Certo che sì, quelli non mancano mai. Però è nostra premura lasciarli comunque fuori dal dehor." "Non ho problemi appunto a esibire il mio Green Pass in caso di necessità." "Non è una seccatura, però è una cosa che adesso è necessaria fare." Il certificato verde lo mostriamo volentieri ma è la tecnologia, ci dicono, a creare a volte difficoltà. "È capitato che invece il mio non è stato potuto leggere. In uno stadio non sono entrato." Da un bar a un ristorante seguiamo gli agenti incaricati dei controlli, anche di chi sta dietro il bancone. "Dobbiamo fare qualcosa per migliorare questa convivenza con il Covid, quindi ben venga. Non è un problema assolutamente." "È unico modalità, per uscire da questa situazione generale, per cui sempre fa bene." Grazie, se ha anche un documento d'identità." "Personalmente nei locali in cui non me lo chiedono non entro volentieri e faccio retromarcia e vado via.".