Bologna, corteo per la Palestina blocca autostrada

Un ragazzo portato via dagli agenti. Ha scagliato un sasso contro un poliziotto e un cartello stradale su un'auto della Questura, spiegano le forze dell'ordine ai giovani che chiedono di lasciarlo andare. Finisce con 8 arresti, a Bologna, la manifestazione di solidarietà alla Palestina. Gli scontri con le forze dell'ordine a metà pomeriggio lungo via Stalingrado, in zona fiera. Alcuni manifestanti rovesciano cassonetti, bloccano la strada, contro poliziotti e carabinieri lanciano pietre e bottiglie. Sono solo poche decine, hanno il volto coperto. Gli agenti rispondono con lacrimogeni e cariche. La coda di un corteo di migliaia di persone che pacificamente ha sfilato nel centro con bandiere e striscioni, poi da Piazza Maggiore ha attraversato la città verso la periferia e ha invaso tangenziale e autostrada. Traffico bloccato e lunghe code, inutile la mediazione degli agenti. Dopo circa mezz'ora, per allontanare i Bologna. .