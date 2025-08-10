Bologna, esodo vacanze, voci dalla coda in A14

"Ce ne sono tante di code. Pazienza, arriveremo prima o dopo. Siamo partiti alle 6, da Bergamo e andiamo a Riccione. via Fiorenzuola, ne abbiamo trovata un po', poi sì, era scorrevole e adesso qui, come lumache." "Siamo partiti alle 07.30 circa dalla circonvallazione di Milano, insomma dal sud Milano. Stiamo andando in Puglia. Fino ad adesso sono quattro e qualcosa, abbiamo trovato un'oretta di coda sparsa. Mi aspettavo almeno di impiegarci un'oretta un'oretta più", "Torino, siamo partiti stamattina presto, quindi un qualche 6-7 ore per ora; fa piacere anche per lui fare una pausa." "Siamo partiti alle sei da casa più o meno." "Vi aspettavate questa situazione?" "Sì, sì, é abbastanza normale, ormai alla mia età l'ho fatta tante volte, quindi è così." "Si fa nonostante tutto" "Ma se sei in vacanza lo fai." .