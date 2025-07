Bologna, evaso Cavallari potrebbe essere in Ucraina

C'è una pista privilegiata e porta in Ucraina, ma non è la sola su cui si sta lavorando. Operano nel più stretto riserbo gli investigatori che danno la caccia ad Andrea Cavallari, evaso il 3 luglio dal carcere di Bologna dopo essere uscito con un permesso per laurearsi. Il ventiseienne, condannato a 11 anni per la strage di Corinaldo, potrebbe avere preparato la fuga con l'aiuto di altre persone dentro e fuori dal carcere. Qualcuno che forse gli ha procurato documenti falsi e probabilmente un telefono. L'ipotesi è che Cavallari ora sia in Ucraina, dove ha parenti, determinante per la Procura di Bologna, potrebbe essere l'individuazione dei possibili complici ancora ignoti, su cui si indaga per il reato di favoreggiamento, mentre si cercano riscontri alle dichiarazioni dei familiari del giovane, anche attraverso le immagini di videosorveglianza della zona universitaria del capoluogo emiliano. Dopo il pranzo al ristorante e il loro racconto Cavallari si sarebbe allontanato con un amico in automobile, con sé poche centinaia di euro, il denaro ricevuto come regalo per la laurea. Intanto è stata avviata un'indagine sul permesso concesso al ragazzo dal Tribunale di Sorveglianza per discutere la tesi all'università per uscire dal carcere senza la scorta della Polizia Penitenziaria. Del caso ha parlato anche il Ministro della Giustizia Nordio: occorre fare luce sulla vicenda che ha ferito profondamente la sensibilità degli italiani, la certezza della pena, ha aggiunto il guardasigilli, diventa astrazione metafisica. .