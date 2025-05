Bologna, fermata moglie per delitto, lei nega responsabilità

È stata portata in caserma nella notte, a Bologna, Lorenza Scarpante, 56 anni, originaria di Aosta. Dopo il lungo interrogatorio con gli inquirenti è scattato il fermo per la donna, per omicidio aggravato. È sospettata di aver ucciso il marito, Giuseppe Marra, 59 anni. Lei, in evidente stato di shock, avrebbe respinto tutte le accuse. Ha risposto alle domande del PM e si è mostrata collaborativa. Saranno ora le indagini a ricostruire la dinamica del delitto. Da quanto emerso finora, la donna era scesa in strada sporca di sangue chiedendo aiuto, in stato confusionale. "È caduto, mio marito è caduto, chiamate qualcuno", avrebbe gridato Lorenza Scarpante. Erano circa le 10:30 di ieri mattina quando i vicini di casa sono stati richiamati dalle urla della donna che vagava qui, in forte stato confusionale, fra le palazzine liberty di via Zanolini. Quando i carabinieri e l'ambulanza del 118 sono arrivati l'hanno trovata così, mentre il marito, Giuseppe Marra, era riverso in una pozza di sangue proprio nell'ingresso dell'abitazione, all'ultimo piano dell'elegante appartamento. Almeno due le ferite sulla testa dell'uomo secondo il medico legale arrivato sul posto con la PM di turno. "Li sentivamo spesso litigare", hanno spiegato i vicini ai carabinieri. La coppia, originaria di Aosta, aveva un negozio di cannabis legale in via Indipendenza. Mancano ancora tasselli per ricostruire il puzzle dell'omicidio. A partire dall'arma del delitto, un oggetto contundente con cui l'uomo è stato colpito fino alla morte, che non è stata ancora ritrovata. .