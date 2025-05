Bologna, Fine Vita, presidio davanti al TAR

Che sia il fine vita, che sia l'aborto e molti altri. La dignità non si sospende, striscioni e cartelli, il presidio a Bologna di attivisti, laboratorio salute popolare, associazione Luca Coscioni e Alleanza Verdi Sinistra, davanti al Tar dell'Emilia Romagna. I giudici, nei giorni scorsi hanno accolto l'istanza presentata da una consigliera di Forza Italia di sospensiva della delibera regionale, che da poco più di un anno regola procedure e tempi di risposta del servizio sanitario ai malati che chiedono di accedere alla procedura del suicidio medicalmente assistito. Un diritto riconosciuto dalla Corte Costituzionale nel 2019 con la sentenza Cappato. Manca ancora una legge nazionale sulla delibera dell'Emilia Romagna il Tar si esprimerà il 15/05. "Proprio oggi una persona che ha fatto richiesta ha fatto la verifica del proprie condizioni in Emilia Romagna doveva ricevere il farmaco letale appunto per congedarsi dalla vita. Ora questa persona dovrà aspettare altri nove giorni, dovrà aspettare il 15/05 per sapere che ne sarà del suo fine vita. Nove giorni possono sembrare pochi per noi, ma per una persona con atroci sofferenze e con una patologia reversibile sono un inutile condanna a un'attesa che sinceramente non serve a nessuno". Non siamo qui per contestare i giudici, sottolineano i manifestanti, ma per sollecitare l'Emilia Romagna ad approvare la legge di iniziativa popolare liberi subito oltre 7mila firme depositate dall'associazione Luca Coscioni quasi due anni fa. "Il Tar è libero ovviamente di scegliere e di decidere come più opportuno e più corretto. Deciderà al meglio e noi confidiamo e puntiamo, come abbiamo sempre detto, ad attenere una legge regionale". La Toscana è la prima regione ad avere approvato una legge sul fine vita. "C'è in gioco la libertà, la dignità delle persone perché il diritto all'autodeterminazione alla libertà di scelta è un diritto inalienabile". .