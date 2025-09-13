Bologna, fuga da polizia e schianto, parlano amici

"Era un bravissimo ragazzo, non so come ha fatto a finire in questi casini. Non ho parole, è un nostro paesano". Portano un fiore per l'amico morto nello schianto. "Ho pensato che non è vero, cioè non ci credevo. Lavorava, era bravissimo. Faceva l'autolavaggio. Poi un po' faceva i traslochi, queste cose qua, cioè si impegnava. La prima cosa che ho pensato è ai suoi che lo hanno mandato qua e che non lo rivedranno mai più". Valjero Maksuti aveva 18 anni, era in macchina con un amico diciannovenne, Orgito Kaloshi, arrestato e ricoverato in ospedale. È già stato sentito e deve rispondere di omicidio stradale, ricettazione, resistenza. Senza patente, al volante di un'auto rubata, ieri all'alba, a Bologna, era in fuga dalla polizia a tutta velocità. Poi lo schianto violentissimo contro un palo in via Murri ripreso da una videocamera di sicurezza. La macchina distrutta, Kaloshi esce quasi illeso, Valjero Maksuti, seduto accanto, muore. Le immagini mostrano qualche secondo dopo l'impatto l'arrivo della volante. Gli agenti scendono subito dall'auto per prestare soccorso. I due amici, entrambi albanesi arrivati in Italia da minori non accompagnati, erano stati accolti in due comunità nel bolognese. Poco prima dello schianto erano stati fermati da una pattuglia di polizia per un controllo, si erano mostrati collaborativi e avevano accostato, poi all'improvviso la ripartenza e la fuga. "Una ragazzata" l'avrebbe definita dal letto di ospedale Kaloshi. Tra le lamiere dell'auto gli agenti hanno trovato diversi arnesi da scasso. Sui social in tanti ricordano l'amico morto nell'incidente: "Ti vogliamo bene, sarai sempre nei nostri cuori". .