Bologna, il pranzo di Ferragosto delle Cucine Popolari

"È una lotta contro la solitudine soprattutto. In estate sembrano tutti felici, tutti contenti delle vacanze e ci sono persone che invece di questo non ne possono godere né delle vacanze né delle ferie, quindi lasciarli soli non si può e non si poteva lasciarli soli. Quindi siamo qui anche per questo". Il pranzo di Ferragosto è tavola e solidarietà, a Bologna anche nella giornata di festa sono aperte le cucine popolari, 10 anni fa la prima creata da Roberto Morgantini e dalla moglie Elvira con i regali del loro matrimonio. Oggi le cucine sono diventate quattro in altrettanti quartieri, 600 pasti serviti ogni giorno, centinaia di volontari. Il progetto nasce per aiutare i più fragili, gli anziani senza fissa dimora. Oggi la povertà ha cambiato pelle, spiega Morgantini. "Oggi sono i poveri che lavorano, cioè chi ha un sottosalario, chi ha un lavoro precario, non riesce ad arrivare a fine mese. Gli italiani sono più del 50%, gli stranieri sono ma la minoranza era al contrario, esattamente il contrario. Qualcosa è cambiato nella nostra società". "Che cosa si può fare?" "Ma si può fare non voltarsi dall'altra parte e soprattutto ridare dignità". Ai Teatri di Vita nel Parco dei Pini, il pranzo di Ferragosto e di autofinanziamento, le donazioni e l'aiuto di chi mette a disposizione il proprio tempo, sono gli strumenti più importanti delle cucine popolari. "Io ho lasciato diciamo perdere cose un pochino più futili per mettermi un po' a servizio degli altri. Far bene ti fa sentire bene, cioè nel senso, è un qualcosa che ti torna indietro". "Faccio il cuoco per passione da 45 anni. Noi nasciamo da uno spirito laico, senso di responsabilità civica". Le cucine popolari sono diventate un modello dopo l'esperienza di Bologna, l'apertura anche a Ischia, Genova, Cesena e Cervia, la prossima, probabilmente a Modena e fra poche settimane i volontari daranno vita a un nuovo progetto di aiuto per le famiglie in difficoltà contro la dispersione scolastica. "I bambini non riescono ad andare a scuola perché nessuno li accompagna. Abbiamo messo a disposizione un pulmino e fare questo servizio per la società, per tutti noi". .

cronaca
Circeo, tre giovani travolti da auto pirata: muore 16enne
00:01:36 min
| 1 ora fa
Ferragosto, a Ischia controlli anche in mareFerragosto, a Ischia controlli anche in mare
cronaca
Ferragosto, a Ischia controlli anche in mare
00:01:58 min
| 1 ora fa
Cervinia, controlli dei carabinieri per il ferragosto in montagnaCervinia, controlli dei carabinieri per il ferragosto in montagna
cronaca
Cervinia, controlli dei carabinieri per ferragosto
00:02:01 min
| 1 ora fa
Donna investita a Milano, ragazzini in luogo sicuro, si cerca il quartoDonna investita a Milano, ragazzini in luogo sicuro, si cerca il quarto
cronaca
71enne investita, bambini in luogo sicuro: si cerca quarto
00:01:58 min
| 1 ora fa
Report Viminale su sicurezza, reati in calo del 9% Piantedosi: crollo sbarchi in estateReport Viminale su sicurezza, reati in calo del 9% Piantedosi: crollo sbarchi in estate
cronaca
Report Viminale su sicurezza, reati in calo del 9% Piantedosi: crollo sbarchi in estate
00:01:48 min
| 2 ore fa
cronaca
Bolzano, 2 neonati prematuri morti per infezione da batterio
00:01:18 min
| 4 ore fa
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 15 agosto 2025 - edizione h13
00:01:38 min
| 5 ore fa
Naufragio Lampedusa, le immagini del salvataggioNaufragio Lampedusa, le immagini del salvataggio
cronaca
Naufragio migranti Lampedusa, il video dei soccorsi
00:00:50 min
| 10 ore fa
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 15 agosto: edizione delle 8
00:01:38 min
| 10 ore fa
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 15 agosto
00:23:22 min
| 11 ore fa
Sicurezza in montagna, i consigli del soccorso alpino valdostanoSicurezza in montagna, i consigli del soccorso alpino valdostano
cronaca
Sicurezza in montagna, i consigli del soccorso alpino valdostano
00:02:36 min
| 21 ore fa
Naufragio Lampedusa, ancora senza esito le ricerche dei migranti dispersiNaufragio Lampedusa, ancora senza esito le ricerche dei migranti dispersi
cronaca
Naufragio Lampedusa, ancora senza esito le ricerche dei migranti dispersi
00:01:08 min
| 22 ore fa
