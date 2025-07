Bologna, in fuga dal caldo al Lido di Casalecchio

Gli asciugamani sulla riva, le creme solari sui lettini, la sabbia e i sandali, ma chi viene qui non sceglie il mare, il rimedio contro il caldo cittadino è la spiaggia fluviale a Casalecchio di Reno, il Lido urbano di Bologna. "Qui al Lido fin da quando avevo sette anni, otto anni, venivo sempre tutte le estati, si sta benissimo". "Io preferisco venire al Lido piuttosto che andare in piscina. Che è pieno di gente, sei vicino alla natura, e poi è fresco". Bologna e l'Emilia Romagna vivono l'ondata di caldo più intensa dall'inizio dell'estate. Il sottofondo delle cicale nel rifugio dei bolognesi a pochi passi da casa, il bagno nel fiume è vietato, ma la vista è sui colli. Arriva il passeggio delle oche selvatiche, mentre la città si svuota e le spiagge della riviera si raggiungono al prezzo di lunghe code. "Sono avanti e indietro tutto il giorno, se devo pensare di fare della strada anche per andare al mare, no". "Poi il panorama e il verde". Il vento regala un po' di sollievo, c'è chi si abbronza al sole e chi invece preferisce stare all'ombra tra gli alberi, stesi sull'erba o seduti al tavolino per una partita a carte. "È sempre ventilato, un'arietta si sta molto bene". "Chi vince?" "Di solito lei ci giochiamo il gelato e ne ha già vinti diversi". La stretta dell'Afa continua in Emilia Romagna Arpa e Protezione Civile mettono in guardia soprattutto i più fragili. Condizioni bioclimatiche di disagio dureranno fino a martedì. .