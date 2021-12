Bologna, la corsa agli acquisti di Natale

L'attesa prima di entrare nei negozi, il numero massimo di persone all'interno, una restrizione diventata modalità per gli acquisti, file più lunghe nella domenica che precede il Natale. "Devo dire che ho trovato al massimo 15 minuti, 20 minuti di fila, ma per i regali". "Secondo me scoraggia un po' gli acquisti". "Le distanze ci sono, non ci sono, le rispettano, c'è un po' di tutto diciamo". A Bologna mascherine obbligatorie anche all'aperto, i contagi sono in aumento, tempi complicati per la corsa ai regali. "Quest'anno si spende di più o di meno?" "Molto meno, si sente la crisi ecco". "C'è meno liquidità". "Faccio i regali solo ai bambini". "Più di utilità, una stampante. No se va in onda prima di Natale sono rovinata però, non posso dirlo". "Quest'anno ci si sbizzarrisce perché ho trovato un nuovo lavoro". "Ho fatto tutti gli acquisti, gli ultimi per il mio nipotino, i libri". "Ancora non abbiamo ripreso con i numeri del 2019, però sicuramente c'è un cauto ottimismo". In questo negozio finiscono sotto la carta soprattutto i desideri dei più piccoli, ma adesso sono molti, racconta il titolare, gli adulti che hanno riscoperto il gioco da tavola. "La gente diciamo è rimasta molto in casa, ha investito molto in questo tipo di gioco". "Pandemic è un gioco collaborativo, m'hanno spiegato e ci si unisce per sconfiggere una pandemia, mi sembra molto azzeccato". Sfidano il freddo in bicicletta i volontari di Babbo Natale, le idee già chiare su cosa donare e a chi. "Andiamo a portare dei doni ai bambini del Sant'Orsola". "Associazione Piccoli e Grandi Cuori Onlus. È una mezz'ora di allegria". "Buon Natale! Buon Natale! Auguri! Auguri!".