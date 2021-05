Bologna, l'App per discoteche Covid-Free

La necessità che suggerisce l'idea. 36 anni Andrea, informatico, 31 anni Omar, esperto commerciale. Nel 2017 mettono insieme le rispettive competenze e risorse. Fondano la startup TicketSms. Vogliono velocizzare l'acquisto del biglietto e l'accesso nelle due discoteche che gestiscono a Bologna. La soluzione piace ad altri imprenditori e prende piede. "Siamo arrivati a un 400 locali di intrattenimento che gestiamo con oltre 600 mila utenti". Oggi la loro biglietteria digitale dà lavoro a 30 persone, tra dipendenti e collaboratori, età media 30 anni. E in questi tempi complicati può permettere di tornare in discoteca o partecipare ad eventi con migliaia di persone, in sicurezza, intrecciando i dati con quelli del controllo sanitario digitalizzato da Mitiga, startup marchigiana. Si acquista il biglietto on-line ma per poterlo utilizzare, se non si è stati vaccinati, bisogna sottoporsi a tampone nelle 36 ore che precedono l'evento, in farmacie o centri convenzionati. "La farmacia, tramite Mitiga, comunicherà a TicketSms la negatività e in quel momento TicketSms sbloccherà il biglietto, farà visualizzare il biglietto. Biglietto nominativo". "Si tratta sempre di dati eventualmente monitorati e tracciati", "Insomma, garantisce anche la privacy", "Assolutamente sì e nel caso di una positività non viene né memorizzata né saputa dal sistema di Mitiga". L'iniziativa è sostenuta dal SILB, il sindacato locali da ballo, e da altre associazioni dell'intrattenimento. "Noi abbiamo portato il mondo del ticketing al mondo del controllo sanitario, del controllo del tampone, del controllo vaccinale". Tra pochi giorni i primi test scientifici in due locali, a Gallipoli e a Milano. "Si parla di questi due appuntamenti che attualmente sono al vaglio del CTS. Questo potrebbe dare il via ad una riapertura in sicurezza dei locali Covid-free quindi lo stesso cliente che dopo esce, va al cinema, va al bar ma abbiamo comunque un cliente che è stato tracciato e tamponato quindi questo crea una rete sicura che si allarga a macchia d'olio".