Bologna, patrigno Cavallari: non c'erano segnali

"Dopo il ristorante Andrea doveva andare dalla sua morosa, della sua fidanzata, così ha detto lui, e poi dopo tornare in carcere con sua mamma. Era presto, mancavano ancora tre ore, doveva tornare alle sei in carcere, perciò il tempo l'aveva per stare un paio d'ore con la fidanzata e poi raggiungere sua madre. Cosa che invece non è mai successa. Dopo io so solo della telefonata che ho ricevuto dal carcere, verso le sette, che Andrea non era ancora rientrato. E lì siamo rimasti così tutti, insomma. Allora noi siamo saliti per andare in stazione con questo suo amico, io, mia mamma e Andrea, dopodiché noi siamo andati in stazione, ci han lasciato alla stazione dei pullman, che c'era la mia automobile, e Andrea è rimasto con questo suo amico che doveva portarlo dalla fidanzata. La mamma di Andrea aspettava lì al ristorante". "C'era qualche segnale, secondo lei, a pensarci adesso?", "No, non saprei, no, non c'era nessun segnale. Forse sì, non si sa, non lo so, non so niente". "Aveva mai espresso questo desiderio di fuga?", "No, no, anzi diceva che comunque lo trattavano bene, che stava bene, e comunque era tranquillo". .