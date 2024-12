Un video virale mostra lo staff del ristorante giapponese Yoshi, di Bologna, mentre sciacqua un tonno in strada. La clip ha scatenato polemiche sui social. Il locale ha spiegato che si trattava di un’operazione eccezionale per lo smaltimento, ma l'immagine del ristorante ne ha risentito al punto che le critiche online hanno portato a una diminuzione del 40% della clientela, oltre a numerose recensioni negative. Ora il ristorante punta sulla qualità per ricostruire la sua reputazione.