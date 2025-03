Bologna, tentato omicidio di un ragazzo: due arresti

La polizia di Stato di Bologna ha dato esecuzione a due misure cautelari in carcere nei confronti degli autori di un tentato omicidio accaduto il 9 giugno 2024, nel quale rimase gravemente ferito un giovane ragazzo, colpito con arma da fuoco. I fatti risalgono ad una serata estiva in cui giunsero presso la Sala Operativa della Questura numerose segnalazioni di cittadini residenti in via Audinot a Bologna che riferivano di aver sentito colpi d'arma da fuoco provenire dalla strada. Il personale delle Volanti, intervenuto per primo sul posto, trovò nella vicina via Sant'Isaia un giovane, accasciato a terra, con una ferita da arma fuoco. .