Bologna, travolto da muletto muore in azienda di Molinella

1 ora fa

Vanno via in silenzio a fine turno. Nessuno tra gli operai della Green Energy di Molinella ha voglia di parlare, increduli e sconvolti per l'incidente sul posto di lavoro costato la vita a un collega. Aveva 28 anni Hussein Mazamal, nel cuore della notte nell'azienda che produce biogas da scarti agricoli nella campagna di Bologna, stava manovrando un carrello elevatore. Sarebbe sceso per controllare il carico sacchi di pellet quando il mezzo lo ha travolto e ucciso. Forse un freno non inserito malfunzionante la causa dell'incidente. Dinamiche ed eventuali responsabilità saranno accertate dai Carabinieri a dare l'allarme sono stati gli altri operai impegnati nel capannone, ma i soccorritori non sono riusciti a salvarlo, Mazamal è morto per le gravi ferite da schiacciamento. Originario del Pakistan viveva ad Argenta nel ferrarese. "Si continua a morire di lavoro, oltre 1000 vittime ogni anno nel nostro Paese servono più prevenzione e controlli". La reazione dei sindacati e il Segretario della Uil dell'Emilia Romagna ribadisce la necessità di rafforzare formazione, prevenzione e controlli. .

