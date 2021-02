Bonaccini a Sky TG24: superare sistema a fasce colori

È u n sistema che ha avuto una sua validità, che abbiamo condiviso col Governo nei mesi precedenti. Ho l'impressione che con l'arrivo delle varianti vada fatta una valutazione diversa, perché qua si rischia di andare in giallo, poi arancione, un saliscendi che dà preoccupazione, non mette una asticella. Ne ho parlato con la neo ministro agli affari regionali Gelmini, ho sentito al telefono Roberto Speranza per capire, e questo ce lo devono dire gli scienziati, se davvero c'è un peggioramento come vediamo e questo peggioramento non fosse solo di qualche singola Regione, ma più in generale del paese, se non valga la pena una restrizione per qualche settimana omogenea, cercando anche di andare a rivedere le regole perché ad esempio il tema dei bar e ristoranti ogni volta è sempre quello più penalizzato di tutti. - Noi siamo qui a Parma all'interno di una palestra che il comune mette a disposizione, c'è bisogno, come sembrava, di sentire anche dal Governo di luoghi privati per accelerare le vaccinazioni?. - Guardi, io posso parlare dell'Emilia Romagna. Noi in in 3 4 mesi se ci fossero le dosi disponibili completeremo entro l'estate tutti gli emiliano-romagnoli. Io mi auguro che il presidente Draghi per le relazioni che ha, per la forza e l'autorevolezza che ha riesca in Europa a farsi sentire perché è chiaro che alcune aziende non hanno rispettato, lo sappiamo tutti, i contratti che avevano firmato in termini di numeri di vaccinazioni. - Lei rappresenta ovviamente tutte le regioni in quanto presidente della conferenza delle regioni, il presidente del Veneto Luca Zaia ha detto che ci sarebbe la disponibilità di, credo, 27 milioni di dosi di vaccino. Cosa c'è di vero? - Non lo so, Luca Zaia aveva peraltro informato, da quello che so io, AIFA, cioè l'Agenzia del Farmaco Italiana, informato il commissario Arcuri. - È percorribile comunque la strada degli intermediari? - Non glielo so dire. Nel senso che servono le autorizzazioni di Unione Europea e del Governo italiano e caso mai ci fossero, tutto da stabilire, bisogna andare a verificare i lotti, verificare se sono conformi a ciò che serve dal punto vista di dove sono stati conservati e se sono davvero efficaci e lo possono dire solo le agenzie preposte. - Emilia Romagna - ha mai avuto questo proposte? - No.