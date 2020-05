BookYourBeach, l’app per prenotare i lidi

Siamo sulla riviera ligure, vogliamo prenotare due lettini in uno stabilimento balneare. Come facciamo? “Entriamo nell'app “BookYourBeach”, ci localizziamo, effettuiamo una ricerca, a quel punto scorriamo una serie di stabilimenti e ne scegliamo uno. Potremmo vedere all'interno una breve descrizione, una serie di foto. A quel punto, scegliamo la data richiesta, il numero di lettini di cui abbiamo bisogno e andiamo a effettuare la prenotazione.” Si chiama “BookYourBeach” ed è un'app ideata da 7 ragazzi liguri nel 2017, una piattaforma per le prenotazioni online degli stabilimenti balneari. In un'estate in cui, a causa del distanziamento sociale, i lidi perderanno almeno un terzo del loro ombrelloni, l'applicazione, a cui per ora hanno aderito 400 stabilimenti in tutta Italia, sta riscuotendo un grande successo. “BookYourBeach offre agli stabilimenti balneari un canale in più per ricevere prenotazioni online, invece al cliente la possibilità di ricercare e prenotare un posto in spiaggia, vista anche la situazione di quest'anno particolare in cui saranno minori i posti in spiaggia, per cui di garantirsi la postazione, avendola anche già pagata in anticipo. L'app è gratuita, per lo stabilimento è completamente a costo zero e, invece, c'è una piccola commissione a carico del cliente, che, però, gli garantisce di trovare il posto in spiaggia.” Sempre con l'obiettivo di evitare gli assembramenti e mantenere il distanziamento ecco un'altra piattaforma online: “SafeOrder.net”. “Quindi noi, direttamente dal nostro lettino, possiamo ordinare il pranzo o l'aperitivo?” “Esatto, basterà al cliente, con il proprio cellulare, scannerizzare il QR code che sarà posto sul lettino o sul tavolino dell'ombrellone e si aprirà automaticamente il menù digitale dell'attività, dove lui potrà ordinare il piatto o l'aperitivo, come dicevamo, e gli arriverà direttamente sotto l'ombrellone, evitando così le code e gli assembramenti al bar.” “Che estate sarà?” “Sarà un'estate senz'altro diversa, ma con un po' di ingegno e creatività sono sicuro che andrà tutto bene!”