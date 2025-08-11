Botulino, altri alimenti contaminati nel furgoncino del cibo

Sarebbero diversi gli alimenti contaminati dal batterio del botulino trovati sul camioncino a Diamante, all'origine dell'intossicazione di 16 persone, di cui 2 decedute. È quanto risulta dalle analisi condotte sui cibi, i cui risultati sono stati inviati ai magistrati titolari dell'inchiesta. Probabilmente il titolare del food truck utilizzava un solo attrezzo da cucina per maneggiare gli alimenti. Intanto si allarga l'indagine della Procura. Sono saliti a 9, di cui 5 sono medici, gli indagati dalla Procura di Paola, in provincia di Cosenza, nell'inchiesta sulle intossicazioni da botulino costate la vita a 2 persone. Sotto accusa l'ambulante che ha venduto i panini con salsiccia e cime di rapa alle vittime e ad altri 16 intossicati, 3 responsabili delle ditte produttrici del prodotto incriminato e 5 medici, di 2 differenti strutture sanitarie della zona, cui si erano rivolte le 2 vittime, Luigi Di Sarno e Tamara D'Acunto, accusando forti dolori allo stomaco, vista annebbiata e vomito. La vicenda è iniziata lo scorso 3 agosto, quando le persone intossicate hanno mangiato un panino venduto da un ambulante in un food truck a Diamante. I reati ipotizzati sono: omicidio colposo, lesioni personali colpose e commercio di sostanze alimentari nocive. Si tratta di un atto dovuto per svolgere gli accertamenti irripetibili. Infatti martedì sono previste le autopsie e un ulteriore analisi del furgone dove sono stati preparati i panini. Oltre alle 2 vittime, ci sono 16 persone intossicate, le cui condizioni stanno migliorando grazie alla diagnosi tempestiva che ha permesso di richiedere al Ministero l'antitossina in tempi rapidi. Il focolaio del botulino, il batterio che produce la pericolosa tossina, sembra essersi attenuato, e se non ci saranno altri casi nelle prossime 24 ore può considerarsi chiuso. .

