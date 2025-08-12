Botulino, salgono a 10 gli indagati, si aggiunge un medico

00:01:38 min
|
22 minuti fa

Salgono a 15 gli intossicati da botulino, il cui focolaio in Calabria ha provocato la morte di due persone. L'ultimo ricoverato è un ragazzo di vent'anni, figlio di una donna che si trova in terapia intensiva all'Annunziata di Cosenza. E si allarga anche il numero degli indagati dalla Procura di Paola, che sale a 10 persone: l'ambulante, tre responsabili delle ditte produttrici del prodotto e sei medici, di cui uno del 118 si è aggiunto nelle ultime ore. Medici a cui si erano rivolti i primi due intossicati e poi deceduti, lamentando i sintomi come dolori addominali, vista appannata, difficoltà di decludizione e vomito, ma che sono stati rimandati a casa. All'origine dell'intossicazione, secondo le analisi dell'Istituto Superiore di Sanità, ci sarebbero più alimenti e non solo le cime di rapa servite per condire panini con la salsiccia venduti in un food truck da un commerciante ambulante a Diamante nel Cosentino. I friarielli di due marche saranno comunque ritirati dal mercato per sospetto rischio di contaminazione. Le ipotesi di reato dei PM sono omicidio colposo, lesione personale colposa e commercio di sostanze alimentari nocive. Secondo gli inquirenti è probabile che il proprietario del furgone utilizzasse un solo attrezzo da cucina per maneggiare gli alimenti. Questo spiegherebbe la contaminazione di cibi diversi. Ma il difensore del commerciante ambulante ribatte: il mio assistito è devastato psicologicamente ed è convinto che la contaminazione fosse già nei prodotti. Attese intanto le autopsie sui corpi delle due vittime. Quanto alle persone ricoverate e già trattate con l'antitossina, le loro condizioni sono stazionarie e stanno migliorando. .

Ferragosto a Milano, ai senzatetto pensano i City AngelsFerragosto a Milano, ai senzatetto pensano i City Angels
cronaca
Ferragosto a Milano, ai senzatetto pensano i City Angels
00:00:53 min
| 7 minuti fa
pubblicità
ERROR! T08120825ERROR! T08120825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 12 agosto 2025 - edizione h9
00:01:40 min
| 1 ora fa
ERROR! WEB1208000ERROR! WEB1208000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 12 agosto 2025
00:21:30 min
| 3 ore fa
Incendio Vesuvio, sul fronte del fuoco nella riserva distruttaIncendio Vesuvio, sul fronte del fuoco nella riserva distrutta
cronaca
Incendio Vesuvio, fronte del fuoco nella riserva distrutta
00:01:52 min
| 13 ore fa
Villa Pamphilj, l'autopsia: anche Trofimova strangolata da KaufmannVilla Pamphilj, l'autopsia: anche Trofimova strangolata da Kaufmann
cronaca
Villa Pamphilj, autopsia: Trofimova strangolata da Kaufmann
00:01:53 min
| 15 ore fa
ERROR! T19110825ERROR! T19110825
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'11 agosto, edizione delle 19
00:01:38 min
| 15 ore fa
Giallo nel milanese, testimone: non era sola la 30enne precipitataGiallo nel milanese, testimone: non era sola la 30enne precipitata
cronaca
Giallo nel milanese: "Non era sola 30enne precipitata"
00:01:27 min
| 16 ore fa
ERROR! Migranti dispersi Sardegna, ricerche a largo di Sant’AntiocoERROR! Migranti dispersi Sardegna, ricerche a largo di Sant’Antioco
cronaca
Migranti dispersi Sardegna, ricerche a largo di Sant’Antioco
00:01:00 min
| 18 ore fa
ERROR! Botulino intossicati, trovati altri alimenti contaminati nel furgoncino del ciboERROR! Botulino intossicati, trovati altri alimenti contaminati nel furgoncino del cibo
cronaca
Botulino, altri alimenti contaminati nel furgoncino del cibo
00:01:43 min
| 18 ore fa
Cardinale Zuppi: appelli alla pace inascoltatiCardinale Zuppi: appelli alla pace inascoltati
cronaca
Cardinale Zuppi: appelli alla pace inascoltati
00:00:46 min
| 21 ore fa
ERROR! T13110825ERROR! T13110825
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'11 agosto 2025 - edizione h13
00:01:38 min
| 21 ore fa
ERROR! Intossicati botulino, nove indagati, domani autopsia vittimeERROR! Intossicati botulino, nove indagati, domani autopsia vittime
cronaca
Intossicati botulino, nove indagati, domani autopsia vittime
00:01:43 min
| 22 ore fa
Ferragosto a Milano, ai senzatetto pensano i City AngelsFerragosto a Milano, ai senzatetto pensano i City Angels
cronaca
Ferragosto a Milano, ai senzatetto pensano i City Angels
00:00:53 min
| 7 minuti fa
ERROR! T08120825ERROR! T08120825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 12 agosto 2025 - edizione h9
00:01:40 min
| 1 ora fa
ERROR! WEB1208000ERROR! WEB1208000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 12 agosto 2025
00:21:30 min
| 3 ore fa
Incendio Vesuvio, sul fronte del fuoco nella riserva distruttaIncendio Vesuvio, sul fronte del fuoco nella riserva distrutta
cronaca
Incendio Vesuvio, fronte del fuoco nella riserva distrutta
00:01:52 min
| 13 ore fa
Villa Pamphilj, l'autopsia: anche Trofimova strangolata da KaufmannVilla Pamphilj, l'autopsia: anche Trofimova strangolata da Kaufmann
cronaca
Villa Pamphilj, autopsia: Trofimova strangolata da Kaufmann
00:01:53 min
| 15 ore fa
ERROR! T19110825ERROR! T19110825
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'11 agosto, edizione delle 19
00:01:38 min
| 15 ore fa
Giallo nel milanese, testimone: non era sola la 30enne precipitataGiallo nel milanese, testimone: non era sola la 30enne precipitata
cronaca
Giallo nel milanese: "Non era sola 30enne precipitata"
00:01:27 min
| 16 ore fa
ERROR! Migranti dispersi Sardegna, ricerche a largo di Sant’AntiocoERROR! Migranti dispersi Sardegna, ricerche a largo di Sant’Antioco
cronaca
Migranti dispersi Sardegna, ricerche a largo di Sant’Antioco
00:01:00 min
| 18 ore fa
ERROR! Botulino intossicati, trovati altri alimenti contaminati nel furgoncino del ciboERROR! Botulino intossicati, trovati altri alimenti contaminati nel furgoncino del cibo
cronaca
Botulino, altri alimenti contaminati nel furgoncino del cibo
00:01:43 min
| 18 ore fa
Cardinale Zuppi: appelli alla pace inascoltatiCardinale Zuppi: appelli alla pace inascoltati
cronaca
Cardinale Zuppi: appelli alla pace inascoltati
00:00:46 min
| 21 ore fa
ERROR! T13110825ERROR! T13110825
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'11 agosto 2025 - edizione h13
00:01:38 min
| 21 ore fa
ERROR! Intossicati botulino, nove indagati, domani autopsia vittimeERROR! Intossicati botulino, nove indagati, domani autopsia vittime
cronaca
Intossicati botulino, nove indagati, domani autopsia vittime
00:01:43 min
| 22 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità