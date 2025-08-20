Botulino, seconda vittima in Sardegna, si indaga su eventuali concause

L'inchiesta della Procura di Cagliari sulla morte di due donne intossicate dal botulino viaggia su un duplice binario. Da un lato bisogna capire come mai centinaia di persone, che durante la Fiesta Latina di Monserrato hanno mangiato tacos con guacamole, non abbiano denunciato malori. Come mai soltanto una decina siano rimaste intossicate e come mai due siano morte. Il sospetto è che soltanto una delle bottiglie con la salsa di avocado, comprate all'ingrosso da un produttore sardo, fosse contaminata dal batterio che una sola bottiglia sia stata, forse, conservata male. L'organizzatore dell'evento, indagato per omicidio colposo, non si dà pace per la morte di Roberta Pitzalis l'otto agosto, né per quella di Valeria Sollai, deceduta due giorni fa e nemmeno per gli altri intossicati, per il bambino di 11 anni che da Cagliari è stato trasferito d'urgenza al Gemelli di Roma. Le sue condizioni sono migliorate, ma la prognosi resta riservata. Ma c'è un altro aspetto che gli inquirenti devono chiarire. Accertamenti estesi sulle due vittime sono stati disposti per verificare eventuali concause della loro morte, se siano cioè state curate al meglio. Non ci sono dubbi infatti sull'intossicazione, ma la morte potrebbe essere dovuta ad altro, visto che entrambe inizialmente avevano risposto bene alla terapia con l'antitossina. Intanto in Calabria i 14 ricoverati per intossicazione dopo aver mangiato un panino acquistato da un ambulante migliorano, anche in questo caso, sarebbe stata la cattiva conservazione degli alimenti a provocare la morte di Luigi Di Sarno e Tamara D'Acunto. La Procura di Paola ha indagato una decina di persone: l'ambulante, i responsabili delle ditte produttrici dei prodotti contaminati e cinque medici delle strutture sanitarie del cosentino, che avevano avuto in cura i due pazienti, poi deceduti. .