Bozzola (seg. SPI): "Fondamentale vaccinare i bambini"

È importante vaccinare i bambini per se stessi innanzitutto, perché anche i bambini purtroppo si possono ammalare e anche qualora si ammalano in forma lieve o addirittura asintomatica, possono sviluppare anche a distanza di tempo delle complicanze, possono sviluppare quella che ormai tutti abbiamo imparato a conoscere, che è la MIS-C, cioè una sindrome multi infiammatoria che colpisce diversi organi e non colpisce soltanto i bambini che sono più fragili, quelli che hanno magari delle patologie ..., quindi sono considerati più a rischio, colpisce anche i bambini normali e nel 77% dei casi porta alle ospedalizzazioni e poi c'è anche il rischio del Long Covid, quindi innanzitutto i bambini vanno vaccinati per se stessi, per proteggere loro e poi vanno vaccinati per proteggere anche la collettività, perché come giustamente lei ricordava: insieme, non si va da soli e non si va da nessuna parte, bisogna essere insieme, bisogna creare tutti uno scudo, essere compatti contro questo maledetto virus.