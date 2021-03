Bruno a Sky TG24: "Necessario accelerare coi vaccini"

Non voglio, come dire, aggiunge niente di quello che è stato già detto da tantissime persone. Il fatto che dobbiamo velocizzare è ovvio, è una cosa talmente ovvia, i motivi del ritardo sono tantissimi e ovviamente i primi sono sul fatto che c'è stata penuria di vaccini, di dosi, all'inizio, poi lei accennava all'organizzazione che non è un'organizzazione centralizzata, ma un'organizzazione come sa variegata nelle 21 regioni, adesso sono tuttavia, sono ottimista perché penso che tra breve avremo le dosi necessarie nel senso che adesso avrà un nuovo vaccino che sarà quello, il monodose. In Europa si spingerà sulla produzione di nuove dosi. Quindi io penso che se abbiamo pazienza avremo le dosi necessarie. È chiaro che servono strategie per vaccinare quante più persone possibili.