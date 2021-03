Bruno: inseguire il virus tattica sbagliata

Assolutamente non si può e non si deve convivere con il virus, è una strategia sbagliata. Noi stiamo facendo la tattica, una tattica sbagliata, noi stiamo facendo purtroppo da troppo tempo tattica, inseguiamo il virus, chiudiamo quando i contagi sono solo ormai troppo, c'è troppa diffusione e gli ospedali, raggiungono il livello di guardia. Questo è una tattica che non paga. Bisogna non inseguire il virus e sappiamo, mi faccia dire un'altra cosa, ogni settimana di ritardo nella chiusura significa che poi ci vogliono 3 settimane per tornare alle reti iniziale, quindi questi sono i fatti.