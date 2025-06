Bullismo, Istat: un ragazzo su cinque ne è vittima

Bullismo e la sua forma più attuale, il cyberbullismo realtà parallele ma dalle conseguenze spesso anche gravi, fenomeni che tra i giovani assumono dimensioni sempre più preoccupanti. Dall'indagine sul tema condotta dall'Istat nel 2023, emerge che un quinto dei ragazzi tra gli 11 e i 19 anni, dichiara di aver subito atti offensivi, aggressivi, diffamatori più volte nell'arco di un mese. "È un fenomeno in leggero aumento rispetto al 21. Colpisce circa un ragazzo su 5, bullismo e cyberbullismo complessivamente o in maggiore misura gli ucraini e i rumeni". Interessante notare anche che se si ripartisce il dato per area geografica sono le regioni del Nord a presentare le percentuali maggiori di ragazzi che denunciano episodi di bullismo. "Io lo spiego attraverso appunto la resistenza delle reti parentali al Sud, e mentre al Nord nelle grandi città questa rete si è smagliata, quello che possiamo fare è cercare di sostituirle in qualche modo con un welfare di prossimità". Studiare e mettere a punto strategie adeguate per combattere comportamenti violenti e aggressivi, soprusi e prevaricazioni nei confronti di soggetti vulnerabili, è l'obiettivo del governo e i dati sembrano confortanti. "Per quanto riguarda l'educazione alle relazioni e al rispetto nei confronti della donna, devo dire che i risultati che oggi ho reso noto sono straordinari. Le scuole hanno registrato quasi il 70% di cambiamenti in positivo nei comportamenti dei ragazzi". E tanto c'è ancora da fare. "C'è un disegno di legge bipartisan, per quanto riguarda il divieto di utilizzo dei social, non dei cellulari dei social ai minori di 15 anni è un disegno di legge, che io condivido e che mi auguro possa andare avanti. .