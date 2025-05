BYD, Altavilla: imporre elettrico per legge non funziona

Imporre una tecnologia per legge non funziona, il mercato lo sta dimostrando chiaramente. Io credo che se vogliamo davvero, accompagnare una transizione, per un effettivo cambiamento climatico è necessario allargare il pannel delle tecnologie almeno ai motori ibridi plug-in che da un punto di vista di emissioni comunque sono notevolmente più efficienti dei motori endotermici. Avvicinano il consumatore all'elettrico, ma consentendo di graduare l'approccio, di poter disporre comunque anche delle prestazioni di un motore endotermico nella stessa vettura. Se invece l'Europa continua a insistere con il dogma filosofico del solo elettrico, e allora credo che continueremo ad assistere allo stesso fenomeno che stiamo vedendo oggi, un invecchiamento del parco automobilistico attuale, semplicemente perché la gente non compra automobili nuove. .