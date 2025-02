Caccia in laguna, Donald Trump Jr spara ad esemplare raro e protetto di anatra

"Oggi ho presentato una denuncia presso i Carabinieri Forestali di Mestre in merito all' esercizio abusivo della caccia da parte di Donald Trump Junior in laguna a Venezia." La vicenda è stata portata all'attenzione del Consiglio regionale del Veneto dal consigliere di Europa Verde Andrea Zanoni. Una giornata di caccia, lo scorso dicembre, in una riserva privata della laguna veneziana alla quale avrebbe partecipato anche Donald Trump Junior, figlio del Presidente degli Stati Uniti. Una giornata ripresa con una videocamera. Delle immagini, tra i commenti entusiastici dei partecipanti, esemplari di anatre abbattute appartenenti a specie rare e protette. "Per esercitare la caccia in Veneto serve un tesserino venatorio di caccia e il tesserino venatorio di caccia, da quello che mi risulta non è stato rilasciato anche perché si può rilasciare solo a residenti nella regione o nelle regioni italiane. L'altra cosa che ho fatto, è quella di denunciare l'abbattimento di una specie protetta." Nel video l'esemplare di Casarca si vede più volte e molto chiaramente. Un'anatra rara, dal colore arancio ruggine, una specie protetta in tutta Europa che attraverso una direttiva ne sanziona penalmente l'abbattimento e la detenzione. Per Andrea Zanoni non si tratta della prima battaglia di questo genere. Nel 2009 denunciò Re Juan Carlos per una giornata di caccia presso un'altra, azienda faunistico venatoria della zona. .