Cagliari, due cadaveri recuperati in mare

Sono due i corpi recuperati in mare a Cagliari. Si tratta di una donna e un uomo. Il primo cadavere è stato avvistato davanti alla spiaggia del Poetto, a circa 60 metri dalla battigia. Si tratta di una donna di circa 70-75 anni non ancora identificata e vestita in abiti leggeri ma non in costume da bagno. Il secondo corpo appartiene a un uomo, forse un turista, trovato nelle acque di Cala Regina, davanti al promontorio della Sella del Diavolo, non lontano dal Poetto. Su entrambi gli episodi stanno indagando i carabinieri. .