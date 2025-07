Caldo, combattere l'afa tra mare e periferie a Napoli

Torna l'anticiclone africano, con lui l'afa e il clima rovente che toccherà il clou a inizio settimana. Anche la Campania nella morsa del caldo. A Napoli chi può si rinfresca il mare, va meno bene se ci si sposta in periferia, dove clima rovente, cemento e disagio socioeconomico, rendono meno sopportabili le ondate di calore dovute al cambiamento climatico. Lo ha denunciato nei giorni scorsi anche Legambiente, nella sua campagna contro la cooling poverty, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, chiedendo alle istituzioni interventi mirati per rendere città e periferie più sicure rispetto alle ondate di calore. E se comuni come Firenze e Bologna hanno stilato una lista di rifugi climatici per i cittadini esposti alle ondate di calore, a Napoli lo ha fatto in maniera volontaria l'associazione Clean Up, che fa parte del polo della sostenibilità ambientale. Si tratta di una mappa interattiva che si può consultare liberamente su internet. Siamo all'interno del parco Massimo Troisi di San Giovanni a Teduccio, quartiere dell'estrema periferia est della città, un parco che è censito tra i rifugi climatici, eppure ci sono delle cose da migliorare. Tra queste, ad esempio, un laghetto artificiale che è completamente a secco da molti anni. "Poter sistemare la vasca con l'acqua e dare una possibilità di frescura a tutto un quartiere, sarebbe sicuramente una risposta importante è innescare un sistema di alleanza climatica e di cooperazione tra le istituzioni e gli enti di terzo settore. Nel momento in cui ci si comprende che in un parco le fontanelle non funzionino di sistemare appunto quelle fontanelle che possono dare una frescura e che possono far semplicemente riempire una borraccia".