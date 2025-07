Caldo, Garante detenuti: in carcere situazione penosa

"Le strutture penitenziarie moderne sono fatte di cemento, che è un cattivo isolante di temperature, sicché, specie quando vi è molta esposizione le temperature salgono in maniera intollerabile. Ovviamente le carceri non sono pensate per avere sistemi di climatizzazione, per il vero neanche le caserme degli degli operatori, degli agenti in generale. E quindi la situazione, quando si è anche un poco di più, diventa molto penosa. La ricaduta immediata è che quella il fastidio produce irritabilità, l'irritabilità di persone che già vivono una condizione disagiata, um non voglio usare la parola degradata perché sarebbe troppo generale, però oggettivamente esistono stru- strutture penitenziarie, dove, il carico umano veramente viola tutti i criteri fissati dalla giurisprudenza europea e nazionale". .