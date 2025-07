Caldo, in Campania "codice calore": "Rivedere abitudini"

Anche la Campania nella morsa del caldo, con temperature oltre i 35 gradi, sei sette in più delle medie stagionali. Gli ospedali hanno attivato il codice calore, un percorso per accogliere pazienti con problemi legati all'aumento delle temperature, che nasce anche per monitorare l'impatto sulla salute del cambiamento climatico, con ondate di calore sempre più forti e lunghe. Nel caso dell'ospedale Cardarelli, il picco è stato raggiunto mercoledì scorso con 248 accessi, ma la situazione si sta normalizzando. A fare il punto è Maria Davino, direttrice della medicina a indirizzo geriatrico. "Per alleviare il caldo sicuramente tutti cercare di idratarsi il più possibile. L'idratazione non significa solo bere tanta acqua, ma significa anche mangiare in un certo modo, dando la preferenza alla verdura, alla frutta. Come tutti gli anni il cambiamento climatico, soprattutto la stagione estiva, influisce, influisce sulle patologie, influisce sulla gestione proprio del paziente critico, non solo nel soggetto anziano incide anche la solitudine dell'anziano. Gli anziani restano molto spesso da soli e questo acuisce ancora di più le patologie." All'ospedale del Mare di Napoli c'è stato un lieve aumento degli accessi anche qui con punte di 200 in un giorno, ma è importante sottolineare senza criticità. Per il direttore sanitario Giuseppe Vitiello è necessario ripensare una serie di abitudini a medio e lungo termine. "Dobbiamo stare molto attenti soprattutto a non esporci a caldi estremi, sia a temperature elevate, sia all'esposizione diretta ai raggi del sole. Ma soprattutto dobbiamo stare attentissimi a non esporci a cambiamenti di temperatura repentini. Bisognerebbe proprio prevedere la possibilità di procrastinare o anticipare l'orario di lavoro ed evitare gli orari centrali per non perdere in produttività e soprattutto non esporre i lavoratori a un rischio molto molto pericoloso." .