Caldo, in Veneto alcune aziende chiuse nelle ore più calde

"Nelle ore più calde della giornata con i macchinari accesi che temperatura si raggiunge qui dentro?", "Eh adesso arriviamo anche 35 36 gradi, proprio con tutte le macchine accese." Quinto di Treviso, ore 15, siamo alla Catherine, azienda specializzata nella produzione di pompe industriali. Dalle 12:30 il capannone è completamente vuoto, effetto dell'ordinanza regionale a tutela dei lavoratori più esposti a rischio caldo, certo, ma una decisione dettata soprattutto dal buonsenso. "Lei ha deciso di mandare a casa i suoi dipendenti per una questione di tutela nei loro confronti?","Sì, ma anche per me non solo per loro no, perché il pomeriggio adesso sono giornate molto calde, le macchine qua son tutte accese, scaldano quindi, quei due tre giorni qua, finché non cambia il tempo deciso che attacchiamo un po' prima la mattina e finiamo a 12.30-13.00." D'altronde, negli ultimi sei giorni in tutto il Veneto, la temperatura non è mai scesa sotto i 35-36 gradi. La regione, insieme al vicino Friuli Venezia Giulia, risulta essere tra le zone più roventi di tutta Europa. 37 gradi a Treviso e Verona, 38 a Rovigo, 36 a Venezia, nonostante la sua posizione costiera. L'eccezionale ondata di caldo causa l'elevato numero di ricoveri di questi giorni dalla tregua solo a partire dal prossimo fine settimana. "Nei cantieri o nei campi ci sono già stati diversi casi di malori e quindi l'appello che faccio alla comunità al di là dell'ordinanza è quello di proteggersi e di evitare i lavori particolarmente faticosi nelle ore più calde della giornata." .