Caldo, rifugi climatici nei luoghi pubblici a Firenze

Temperature che salgono, città che boccheggiano. Seguendo l'esempio di alcune metropoli europee, Firenze, in Italia anche Bologna, ha stilato la sua prima lista di rifugi climatici, luoghi di ristoro con precise caratteristiche. "Ci sono due tipologie, diciamo di rifugi che abbiamo individuato, da una parte gli spazi verdi e dall'altra le biblioteche, comunali. Sugli spazi verdi la scelta è stata fatta in base ad alcuni criteri che sono individuati nel piano del verde, che sono il 70% di copertura arborea, che vuol dire, il livello di ombreggiatura, diciamola così per semplificare, la presenza di un fontanello dell'acqua e di spazi dove sedersi, quindi che siano panchine, che siano aree picnic. Mentre sulle biblioteche, le biblioteche che hanno l'aria condizionata o comunque sale fresche". Con la geolocalizzazione è possibile avere informazioni su ciascuno dei 44 rifugi della città di Firenze, come la percentuale di ombreggiatura, la presenza di un fontanello o l'ingresso più vicino. Del resto i luoghi urbani sono i più esposti alle ondate di calore, riconvertirli è una scelta obbligata perché di salute. "Fisiologicamente la presenza di verde abbassa la temperatura, senza sottovalutare l'impatto peraltro che il verde ha sulla nostra salute mentale. Nel progettare le città del presente e non del futuro, dovremmo davvero ricordarci che la natura va riportata al centro". .