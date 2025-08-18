Call center, nuove norme su telefonate moleste

00:01:45 min
|
2 ore fa

Ogni italiano riceve ogni settimana, in media, dalle cinque alle otto telefonate commerciali. Lo evidenzia il registro pubblico delle opposizioni, al quale oggi sono iscritti 32 milioni di utenti. È il fenomeno del telemarketing selvaggio, dove accanto agli operatori legali, sono numerosi i call center che operano nella più totale anarchia violando la privacy dei cittadini. Una svolta potrebbe arrivare dall'autorità garante delle comunicazioni. Scatterà infatti il blocco delle chiamate commerciali provenienti dall'estero, secondo cui gli operatori telefonici applicheranno dei filtri per bloccare in automatico tutte le chiamate fatte da paesi esteri, ma che si presentano con finti numeri italiani. Il blocco avverrà attraverso un dispositivo tecnico operativo applicato alla rete telefonica, ma almeno fino al 19 novembre riguarderà solo i finti numeri fissi italiani, mentre le false numerazioni mobili continueranno a raggiungere gli utenti. Il fenomeno che si cerca di aggirare è quello del cosiddetto spoofing telefonico, che consiste nel cambiare artificialmente il proprio numero in maniera tale che chi riceve la chiamata ne vedrà uno diverso da quello reale. Una tecnica utilizzata da operatori e call center illegali per proporre investimenti finanziari, ma anche contratti di forniture energetiche. Con questa tecnica fraudolenta è infatti impossibile risalire a chi ha fatto realmente la chiamata, perché i call center che lo usano generano numeri usa e getta tramite specifici software che quando vengono richiamati risultano inesistenti. Nonostante le nuove misure sarà comunque ancora possibile falsificare le numerazioni chiamando dall'Italia, e il blocco non si estenderà alle chiamate commerciali che usano prefissi stranieri. Infine, i call center illegali potrebbero utilizzare tecnologie sempre più sofisticate per sfuggire ai divieti. Chi non rispetterà i nuovi obblighi intanto rischia multe fino a un milione di euro. .

Addio a Pippo Baudo, oggi 8mila persone alla camera ardenteAddio a Pippo Baudo, oggi 8mila persone alla camera ardente
cronaca
Addio a Pippo Baudo, oggi 8mila persone alla camera ardente
00:02:05 min
| 35 minuti fa
pubblicità
Turismo nautico, in aumento i diportisti sulla costa venetaTurismo nautico, in aumento i diportisti sulla costa veneta
cronaca
Turismo nautico, in aumento i diportisti sulla costa veneta
00:01:59 min
| 3 ore fa
Carceri, la campagna dei Radicali fa tappa a TorinoCarceri, la campagna dei Radicali fa tappa a Torino
cronaca
Carceri, la campagna dei Radicali fa tappa a Torino
00:01:35 min
| 3 ore fa
Timeline, il naufragio del Bayesian e i due morti a causa del taserTimeline, il naufragio del Bayesian e i due morti a causa del taser
cronaca
Timeline, il naufragio del Bayesian e i due morti a causa del taser
00:22:00 min
| 5 ore fa
Incendio nel torinese, morta 28enne intrappolata in casaIncendio nel torinese, morta 28enne intrappolata in casa
cronaca
Incendio nel torinese, morta 28enne intrappolata in casa
00:01:00 min
| 3 ore fa
Crollo Ponte San Giuliano: l'intervento del Corpo ForestaleCrollo Ponte San Giuliano: l'intervento del Corpo Forestale
cronaca
Crollo Ponte San Giuliano: l'intervento del Corpo Forestale
00:00:37 min
Incendi in casa, tre vittime in tre giorni nel TorineseIncendi in casa, tre vittime in tre giorni nel Torinese
cronaca
Incendi in casa, tre vittime in tre giorni nel Torinese
00:01:29 min
| 6 ore fa
Timeline, la puntata dell'8 agosto - Pt. 1Timeline, la puntata dell'8 agosto - Pt. 1
cronaca
Timeline, la puntata dell'8 agosto - Pt. 1
00:37:41 min
| 6 ore fa
Timeline, la puntata dell'8 agosto - Pt. 2Timeline, la puntata dell'8 agosto - Pt. 2
cronaca
Timeline, la puntata dell'8 agosto - Pt. 2
00:18:20 min
| 7 ore fa
Timeline, la puntata dell'8 agosto - Pt. 3Timeline, la puntata dell'8 agosto - Pt. 3
cronaca
Timeline, la puntata dell'8 agosto - Pt. 3
00:20:02 min
| 7 ore fa
ERROR! T13180825ERROR! T13180825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 18 agosto: edizione delle 13
00:01:38 min
| 9 ore fa
Sicilia, crolla ponte San Giuliano a Randazzo causa maltempSicilia, crolla ponte San Giuliano a Randazzo causa maltemp
cronaca
Sicilia, crolla ponte San Giuliano a Randazzo causa maltempo
00:00:35 min
| 9 ore fa
Addio a Pippo Baudo, oggi 8mila persone alla camera ardenteAddio a Pippo Baudo, oggi 8mila persone alla camera ardente
cronaca
Addio a Pippo Baudo, oggi 8mila persone alla camera ardente
00:02:05 min
| 35 minuti fa
Turismo nautico, in aumento i diportisti sulla costa venetaTurismo nautico, in aumento i diportisti sulla costa veneta
cronaca
Turismo nautico, in aumento i diportisti sulla costa veneta
00:01:59 min
| 3 ore fa
Carceri, la campagna dei Radicali fa tappa a TorinoCarceri, la campagna dei Radicali fa tappa a Torino
cronaca
Carceri, la campagna dei Radicali fa tappa a Torino
00:01:35 min
| 3 ore fa
Timeline, il naufragio del Bayesian e i due morti a causa del taserTimeline, il naufragio del Bayesian e i due morti a causa del taser
cronaca
Timeline, il naufragio del Bayesian e i due morti a causa del taser
00:22:00 min
| 5 ore fa
Incendio nel torinese, morta 28enne intrappolata in casaIncendio nel torinese, morta 28enne intrappolata in casa
cronaca
Incendio nel torinese, morta 28enne intrappolata in casa
00:01:00 min
| 3 ore fa
Crollo Ponte San Giuliano: l'intervento del Corpo ForestaleCrollo Ponte San Giuliano: l'intervento del Corpo Forestale
cronaca
Crollo Ponte San Giuliano: l'intervento del Corpo Forestale
00:00:37 min
Incendi in casa, tre vittime in tre giorni nel TorineseIncendi in casa, tre vittime in tre giorni nel Torinese
cronaca
Incendi in casa, tre vittime in tre giorni nel Torinese
00:01:29 min
| 6 ore fa
Timeline, la puntata dell'8 agosto - Pt. 1Timeline, la puntata dell'8 agosto - Pt. 1
cronaca
Timeline, la puntata dell'8 agosto - Pt. 1
00:37:41 min
| 6 ore fa
Timeline, la puntata dell'8 agosto - Pt. 2Timeline, la puntata dell'8 agosto - Pt. 2
cronaca
Timeline, la puntata dell'8 agosto - Pt. 2
00:18:20 min
| 7 ore fa
Timeline, la puntata dell'8 agosto - Pt. 3Timeline, la puntata dell'8 agosto - Pt. 3
cronaca
Timeline, la puntata dell'8 agosto - Pt. 3
00:20:02 min
| 7 ore fa
ERROR! T13180825ERROR! T13180825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 18 agosto: edizione delle 13
00:01:38 min
| 9 ore fa
Sicilia, crolla ponte San Giuliano a Randazzo causa maltempSicilia, crolla ponte San Giuliano a Randazzo causa maltemp
cronaca
Sicilia, crolla ponte San Giuliano a Randazzo causa maltempo
00:00:35 min
| 9 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità