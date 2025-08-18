Call center, nuove norme su telefonate moleste

Ogni italiano riceve ogni settimana, in media, dalle cinque alle otto telefonate commerciali. Lo evidenzia il registro pubblico delle opposizioni, al quale oggi sono iscritti 32 milioni di utenti. È il fenomeno del telemarketing selvaggio, dove accanto agli operatori legali, sono numerosi i call center che operano nella più totale anarchia violando la privacy dei cittadini. Una svolta potrebbe arrivare dall'autorità garante delle comunicazioni. Scatterà infatti il blocco delle chiamate commerciali provenienti dall'estero, secondo cui gli operatori telefonici applicheranno dei filtri per bloccare in automatico tutte le chiamate fatte da paesi esteri, ma che si presentano con finti numeri italiani. Il blocco avverrà attraverso un dispositivo tecnico operativo applicato alla rete telefonica, ma almeno fino al 19 novembre riguarderà solo i finti numeri fissi italiani, mentre le false numerazioni mobili continueranno a raggiungere gli utenti. Il fenomeno che si cerca di aggirare è quello del cosiddetto spoofing telefonico, che consiste nel cambiare artificialmente il proprio numero in maniera tale che chi riceve la chiamata ne vedrà uno diverso da quello reale. Una tecnica utilizzata da operatori e call center illegali per proporre investimenti finanziari, ma anche contratti di forniture energetiche. Con questa tecnica fraudolenta è infatti impossibile risalire a chi ha fatto realmente la chiamata, perché i call center che lo usano generano numeri usa e getta tramite specifici software che quando vengono richiamati risultano inesistenti. Nonostante le nuove misure sarà comunque ancora possibile falsificare le numerazioni chiamando dall'Italia, e il blocco non si estenderà alle chiamate commerciali che usano prefissi stranieri. Infine, i call center illegali potrebbero utilizzare tecnologie sempre più sofisticate per sfuggire ai divieti. Chi non rispetterà i nuovi obblighi intanto rischia multe fino a un milione di euro. .