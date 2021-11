Cambia la quarantena per i casi scolastici

"Cosa ne pensa di cambiare la quarantena scolastica?". "Io avrei già avuto modo di dire che forse era opportuno provare a normalizzare questa infezione a partire dai bambini. Noi ... che sono tutti asintomatici, possiamo magari fare il tampone oggi, quando magari troviamo 2-3 casi, ma magari questi che sono in classe potrebbero diventare positivi dopodomani, quindi non è detto che il tampone fatto in quel preciso momento riesca a identificare tutti coloro che magari hanno in incubazione questa infezione. Per quello, che io credo che sia più importante continuare a perseguire l'obiettivo di vaccinare il più possibile la popolazione adulta".