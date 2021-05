Camogli, prove d'estate post emergenza Covid19

Prove di un'estate al mare sold out sulle spiagge della Liguria e si inizia in questo ponte del 2 Giugno, impossibile trovare posto sotto l'ombrellone, tra le mete più richieste Camogli, spiaggia incastonata nel borgo antico nella Riviera di Levante, atmosfera romantica e acqua cristallina. "Le nostre cabine e i nostri ombrelloni sono già stati tutti venduti ai clienti stagionali che principalmente sono i clienti delle seconde case, i proprietari delle seconde case. Affezionato da più di trent'anni forse non so, ho la casa qui a Camogli, sono di Genova ma son sempre qua, poi d'estate soprattutto vivo qua." Chi non trova posto sul lettino sceglie la spiaggia libera, si arriva la mattina presto, tutti in coda per la focaccia e poi il primo tuffo della stagione. Tornano anche i turisti stranieri alberghi e ristoranti presi d'assalto impossibile prenotare una stanza o un tavolo per la sera. "Tutto esaurito ed è l'inizio di una nuova stagione, noi abbiamo 100 camere e sono tutte occupate da qui a martedì. Il tempo dopo un mese più o meno brutto ci sta aiutando, tanti turisti tanti stranieri soprattutto, prevediamo un bel ponte di tutto esaurito. Da Londra a Camogli sì, ci fermiamo fino a martedì qui e poi andiamo in Toscana. I primi green pass li abbiamo visti sì." Ma il Covid ha rivoluzionato il modo di fare le vacanze al mare e la riduzione di posti per mantenere il distanziamento ha portato a un ritocco dei prezzi che aumentano del 10% su tutta l'offerta turistica.