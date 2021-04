Camorra, a Napoli 21 arresti nel clan Sibillo. VIDEO

L'altarino al baby boss, rimosso a Napoli dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco, era un simbolo di camorra e non solo. Quello dedicato a Emanuele Sibillo, capo della cosiddetta "paranza dei bambini", ucciso nel 2015 in un agguato, era sì un totem per gli affiliati al clan Sibillo, legato all'ormai predominante cartello dell'Alleanza di Secondigliano, che controlla tantissime attività illegali a Napoli, ma serviva a terrorizzare le vittime di estorsione. Che, in qualche caso, venivano addirittura trascinate lì, al centro storico della città, nel "palazzo della buonanima", come veniva chiamato dai delinquenti, e costrette a inginocchiarsi. In questo modo avveniva la richiesta estorsiva. Tutt'altro quindi che un ricordo personale. L'altarino, con tanto di busto, era funzionale alle attività del clan, secondo l'inchiesta della DdA di Napoli con i carabinieri, al termine della quale sono state arrestate 21 persone. Tante le accuse: dall'associazione mafiosa all'estorsione, dallo spaccio allo sfruttamento della prostituzione. Proprio questa funzionalità dell'altarino alle attività del clan, ha portato al sequestro dell'intera struttura, sedando le tensioni con i familiari che invocavano la proprietà privata. All'interno dell'altarino, eretto in memoria di ES 17, come veniva chiamato Sibillo, c'era anche la sua urna con le ceneri, che è stata poi restituita ai familiari.