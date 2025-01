Le forti nevicate che hanno colpito l'Alta Irpinia e il Salernitano, in Campania, hanno richiesto l'intervento dei mezzi spargisale e spazzaneve dell'Anas. Fin dalle prime ore del mattino, il personale è al lavoro per garantire la sicurezza sulle strade statali, tra cui la SS7 Appia "Ofantina", che collega alle stazioni sciistiche del Laceno, la SS 19 ter "Dorsale Aulettese" e la SS 166 "degli Alburni". Gli interventi proseguono per mantenere transitabili le arterie colpite dalle nevicate.