Sicuramente bisogna considerare la tipologia di vaccino, perché quello di cui parliamo è il vaccino Pfizer o Moderna. Ma parliamo di Pfizer, quello che arriva in maggiori quantità. Perché? Perché, tendenzialmente, per la tipologia di popolazione che stiamo vaccinando è quello che oggi maggiormente necessitiamo, quindi se arrivassero più dosi manterremmo il target, potremmo anche superarlo e potremmo sicuramente arrivare a non soffrire già dalla domenica gli ulteriori arrivi che poi sono programmati per il mercoledì della settimana.