Campi da sci, Ghezzi (Anef): improbabile apertura l'8 marzo

Mi sembra impossibile che se la situazione è come i medici, gli esperti la descrivono, ci riaprano nel weekend di martedì Grasso. Detto questo quando giovedì ci hanno detto che no circolazione tra regioni ma sì agli impianti, tutti sono partiti anche con le assunzioni. Considero una mancanza di rispetto anche il 5 marzo per due motivi. Il primo, questo lo posso dire con certezza, il 5 marzo siamo a ridosso della fine della stagione. Secondo, perché, e questo per noi, se la situazione sanitaria è così seria, così preoccupante, io non credo che questi 15-20 giorni ce la faccia a stravolgere fino al punto di dirci il 5 marzo potrete andare a sciare e anche il 5 marzo faccio notare che è un venerdì.