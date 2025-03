Campi Flegrei, centinaia di sfollati in pochi giorni dopo le scosse

Centinaia di sfollati in pochi giorni nei Campi Flegrei, un numero che potrebbe ancora aumentare. Le aree più colpite sono il quartiere Bagnoli e la città di Pozzuoli. Qui, nel quartiere Bagnoli, area occidentale della città particolarmente colpito dalle scosse di bradisismo degli ultimi giorni, continuano i controlli dei Vigili del Fuoco e sono stati sgomberati già diversi palazzi. La tensione è alta da giorni la maggior parte delle scuole ha riaperto, ma la situazione resta critica. Si valuta di allestire una nuova area di accoglienza nei pressi dell'ippodromo di Agnano, che si aggiunge ad altre strutture come alberghi e la sede della municipalità con 50 posti letto estendibili a 100. "Stiamo in attesa che questa è una situazione momentanea, ci devono spostare. Forse hanno fatto Capodichino un albergo di Capodichino, però non si sa insomma con precisione ancora" Lei è stata sfollata. Quando? "Sabato notte poi devono fare altri controlli, ne passerà di tempo". Qual è lo stato d'animo? "Io sono una persona ottimista, quindi mi prendo tutto con pazienza. Però ti trovi catapultata dall'ambiente di casa tua in un ambiente estraneo. Ovviamente ti devi arrangiare, devi adattarti, Non è facile". Il quadro non è roseo, secondo una prima ricognizione effettuata dalle istituzioni, sono circa 2000 gli edifici ad alto rischio nell'area più esposta al bradisismo. I cittadini possono chiedere approfondimenti per stimare la vulnerabilità sismica delle strutture e chiedere un contributo statale per mitigare il rischio. .