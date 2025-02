Campi Flegrei, esperto: intervenire presto su edifici vulnerabili

"Abbiamo valutato che circa il 10% di questi 12.000 sono edifici da attenzionare, che ci sono apparsi più vulnerabili. Poi c'è un altro 40% che sono nella media, nulla di particolare ma, insomma, edifici come ce ne sono tanti anche a Napoli, in altre città. E poi c'è un 50% che invece sembra avere veramente una bassa vulnerabilità. È un pre-screening a cui, nella seconda fase prevista dal decreto, si prevede, su richiesta ovviamente dei cittadini, di fare un approfondimento di vulnerabilità, il che è necessario per avere accesso al finanziamento, perché lo Stato ha previsto un finanziamento del 50% a fondo perduto per le attività di consolidamento". "Si è parlato di un possibile, anche se non probabile, terremoto anche di magnitudo 5". È stato pubblicato un articolo da Nature, da miei colleghi autorevolissimi, da scienziati che studiano queste cose da moltissimi anni, ed è stato individuato magnitudo 5 come una magnitudo teorica". "Però le devo ripetere la domanda che è stata posta anche al capo della Protezione Civile: con un magnitudo 5 questi edifici vulnerabili sono a rischio crollo?" "Ma, certamente gli edifici più vulnerabili, se non si facesse nulla, con un magnitudo 5 potrebbero avere dei danni significativi, certo. Quindi, questo è il perché bisogna operare subito, muoversi perché si metta in atto, presto, il piano di riduzione del rischio". .