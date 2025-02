Campi Flegrei, esperto: scarsa manutenzione aggrava scenario

Nell'area più esposta al bradisismo, nei Campi Flegrei, dal 5 marzo i cittadini potranno presentare richiesta sul sito della Protezione civile per valutare la vulnerabilità sismica delle abitazioni e poter accedere a un contributo. Intanto il primo screening ha dato un esito: una casa su dieci è a rischio, il 50% non in condizioni eccellenti, su 12.700 edifici. E questo anche perché, ai danni del bradisismo, vanno aggiunti quelli di una manutenzione scarsa o assente. È quello che fa notare l'architetto Antonio Cerbone della struttura tecnica nazionale di supporto alla Protezione civile. Dagli anni '80 a oggi davvero poco sembra essere stato fatto. "Manutenzione che è stata fatta, evidentemente poco. Quello è un esempio importante, abbiamo un fabbricato che sembra evidente che ha degli elementi di placcaggio in ferro nei cantonali, interventi sicuramente fatti negli anni '80, ma che non ha avuto manutenzione costante nel tempo e quindi si ritrova oggi ad affrontare una crisi bradisismica, sempre attesa in questa zona, perché storicamente avviene impreparato. Sono reti di acciaio, diventa indispensabile identificare tutti quegli edifici che sono a rischio o un rischio maggiore per poter intervenire e quindi migliorarli". La popolazione è allarmata e c'è chi sta agendo in autonomia. "È giusto rivolgersi eventualmente al proprio tecnico di fiducia per potersi fare un primo screening in autonomia, ma certo non in situazioni non coordinate praticamente con l'azione delle autorità preposte". .