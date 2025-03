"Sappiamo, per carità, di andare a sbattere contro il muro dell'indifferenza del fatalismo, della rassegnazione, del tanto non serve a niente. Per lo scorso anno abbiamo organizzato d'intesa, naturalmente con gli enti locali, ma è una iniziativa del Governo, tre esercitazioni, alla prima hanno partecipato 140-150 persone. Un flop, la seconda poco più di 200, un altro flop alla terza 1400- 1500 persone".