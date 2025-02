Campi Flegrei, sciame sismico record per numero scosse

Bradisismo: in 2 giorni quasi 300 scosse nel nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei. Un record nella storia del fenomeno. La stragrande maggioranza di esse è di magnitudo bassa e non avvertibile, ma una certa percentuale ha superato la magnitudo 3 toccando punte di 3.9, scosse avvertite anche a Napoli. A Pozzuoli scuole chiuse. Sono in corso i controlli degli edifici, come vedete, sia quelli pubblici come le scuole, sia gli edifici privati. "Siamo attenti al fenomeno. Naturalmente se non arrivano le risposte che diano un senso di serenità a qualcuno, parte della comunità si sentirà anche preoccupata. Ci dicono che non c'è quella preoccupazione tale da poter immaginare qualcosa di catastrofico". Diverse famiglie a Pozzuoli hanno scelto di allontanarsi dalle case, preferendo andare al palazzetto allestito dal Comune o per strada nelle auto. La preoccupazione c'è. "Ha paura, signora?" "Tanta. Troppe queste scosse". Quello che colpisce e preoccupa la popolazione è la rapida sequenza di scosse di una certa entità. L'INGV spiega che sta monitorando la situazione e che non ci sono segnali di allarme rispetto a quello che già si conosce del bradisismo, cioè l'innalzamento del suolo legato all'attività vulcanica dei Campi Flegrei. "Magnitudo per la quale non mi aspetto danni agli edifici, però tanta preoccupazione alla popolazione che ovviamente comprendo. Ma adottando comportamenti corretti si può mitigare anche l'effetto di questi eventi medi, non grandi", "Possono esserci terremoti di magnitudo maggiore?", "Non lo posso escludere". .