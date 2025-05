Campi Flegrei, sindaco: Cittadini chiedano verifiche case"

Proseguono le verifiche dopo lo sciame sismico che si è concluso nei campi Flegrei. A Napoli e Bacoli scuole aperte, a Pozzuoli le scuole primarie sono chiuse per i controlli. In questo istituto tutto è cristallizzato al momento dell'evacuazione dei piccoli alunni, come prevede il protocollo. Quella di 4.4 è stata la prima scossa in tempi recenti durante l'orario scolastico. "Noi abbiamo molti plessi, circa 40 plessi, che stiamo verificando. Questo è un plesso che non ha evidenziato criticità." Un'altra questione aperta è quella dei controlli dopo le scosse agli edifici privati. Le associazioni di cittadini chiedono che siano effettuati a tappeto e non a chiamata per il timore che persone possano non segnalare danni perché in case abusive o per paura che ci sia un ordine di sgombero. "Se nessuno fa la domanda a Pozzuoli non s'accerta se i palazzi sono vulnerabili o meno. E come possiamo ipotizzare che questa città può essere sicura e siamo pronti ad evitare una quarta emergenza?" "Non è che possiamo entrare in casa dei privati rispetto a quello che... Però comunque noi tutto quello che ci viene segnato noi lo facciamo. Poi sta in base alla coscienza delle persone che bisogna capire che la sicurezza è la prima cosa, e quindi è importante che ci arrivano le segnalazioni è importante che si facciano i sopralluoghi dovuti. .