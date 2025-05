Campi Flegrei, studio: scosse causate da acqua sottosuolo

Uno studio dell'Università di Stanford, guidato dalla professoressa Tiziana Vanorio in collaborazione con l'Università Federico II di Napoli, rivoluziona ciò che sapevamo sui campi Flegrei. È stato pubblicato su Science Advances. Non il magma, ma acqua, vapore e gas nel sottosuolo sono la causa della crisi bradisismica. "I terremoti si approfondiscono col tempo, cioè vuol dire che iniziano in superficie, poi diventano man mano più profondi. Adesso. Se noi avessimo un magma che risale da sette chilometri, che è la sede della camera magmatica, dovremmo osservare esattamente il contrario". Anche attraverso TAC del sottosuolo è stato individuato un serbatoio geotermico, situato tra i due e i quattro chilometri di profondità, dove il magma sottostante fa da sorgente di calore. Il serbatoio è una roccia porosa che fa da contenitore e dentro ci sono acqua, vapore e gas che ricaricano e fanno andare in pressione questo serbatoio che è coperto da una roccia impermeabile chiamata Caproc, coperchio. Ma da dove viene l'acqua? "Tutte le acque meteoriche, quindi quelle che si infiltrano nel sottosuolo e hanno come punto finale pozzuoli. Sono tra l'altro le acque che ricaricano tutti i serbatoi geotermici. Tra l'altro fino agli anni 80 furono creati dei pozzi, poi richiusi per sondare la possibilità dell'utilizzo dei l'energia geotermica. Ecco allora che lo studio suggerisce anche delle possibili azioni per ridurre la pressione del serbatoio. "La prima è sicuramente censire e monitorare tutti i pozzi dell'aria, la seconda è verificare se i flussi delle acque superficiali sono correttamente incanalati verso mare. Tutte le acque sotterranee del bacino idrogeologico confluiscono verso Pozzuoli, quindi bisognerebbe evitare che quest'acqua arrivi verso Pozzuoli". C'è poi l'ultima opzione, quella di riaprire i pozzi geotermici ed emungere con cautela acqua dal sottosuolo. "Richiedono competenze tecniche adeguate in quanto anche l'estrazione dei fluidi a tassi molto elevati potrebbe indurre la sismicità". .